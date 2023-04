ATP Montecarlo 2023: Sinner-Rune finale anticipata? Fritz e Rublev non sono d’accordo (Di sabato 15 aprile 2023) Il Masters 1000 di Montecarlo è arrivato al suo penultimo atto. Oggi è il giorno delle semifinali nel Principato e l’Italia attende con trepidazione la sfida tra Jannik Sinner ed Holger Rune. Per molti una finale anticipata, viste le qualità dei due giocatori e gli eventuali avversari (Taylor Fritz ed Andrey Rublev), che pongono chiunque vincerà questo match come il favorito per la conquista del torneo. Per Sinner è la terza semifinale 1000 consecutiva dopo quelle raggiunte ad Indian Wells e Miami. L’altoatesino è il tennista più giovane di sempre a riuscirci nell’era Open e soprattutto va a caccia del suo primo Masters 1000 della carriera, dopo essere stato sconfitto per due volte a Miami in finale. Un ... Leggi su oasport (Di sabato 15 aprile 2023) Il Masters 1000 diè arrivato al suo penultimo atto. Oggi è il giorno delle semifinali nel Principato e l’Italia attende con trepidazione la sfida tra Janniked Holger. Per molti una, viste le qualità dei due giocatori e gli eventuali avversari (Taylored Andrey), che pongono chiunque vincerà questo match come il favorito per la conquista del torneo. Perè la terza semi1000 consecutiva dopo quelle raggiunte ad Indian Wells e Miami. L’altoatesino è il tennista più giovane di sempre a riuscirci nell’era Open e soprattutto va a caccia del suo primo Masters 1000 della carriera, dopo essere stato sconfitto per due volte a Miami in. Un ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Impresa di Lorenzo Musetti al torneo di Montecarlo, terzo Masters 1000 stagionale: il toscano ha battuto, in rimont… - serieB123 : Sinner contro Rune all’Atp Montecarlo: «Mi dirà come sto» - tuttopuntotv : ATP Montecarlo: dove vedere Sinner-Rune in TV e in streaming #tennis - zazoomblog : LIVE Sinner-Rune ATP Montecarlo 2023 in DIRETTA: in palio la finale e un posto nel ranking - #Sinner-Rune… - musettina : RT @OA_Sport: ATP Montecarlo 2023, Lorenzo Musetti: “Sinner ha meritato di vincere, io ho ancora molto lavoro da fare” - -