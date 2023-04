ATP Montecarlo 2023 oggi: calendario semifinali, ordine di gioco, programma, tv, streaming (Di sabato 15 aprile 2023) Tempo di semifinali al Masters 1000 di Montecarlo. C’è anche un (bel) pezzo d’Italia presente in quel del terzo torneo di questa categoria dell’anno, che ha visto cadere pezzo dopo pezzo diversi nomi di grido. La massima concentrazione, dalle nostre parti, è però quella legata a Jannik Sinner. Per l’altoatesino quella di oggi è al contempo una sfida di grido e una grande occasione: di fronte c’è un altro dei giovani del futuro che è già presente, il danese Holger Rune. E c’è da giurare che sarà una sfida senza esclusione di colpi, considerati anche i percorsi dei due. A seguire, Taylor Fritz e Andrey Rublev faranno scontrare Stati Uniti e Russia: in particolare, l’USA si gioca un traguardo che arriverebbe a sorpresa, mentre il suo avversario ha già dimostrato di potersi giocare le sue carte qui. Le semifinali del ... Leggi su oasport (Di sabato 15 aprile 2023) Tempo dial Masters 1000 di. C’è anche un (bel) pezzo d’Italia presente in quel del terzo torneo di questa categoria dell’anno, che ha visto cadere pezzo dopo pezzo diversi nomi di grido. La massima concentrazione, dalle nostre parti, è però quella legata a Jannik Sinner. Per l’altoatesino quella diè al contempo una sfida di grido e una grande occasione: di fronte c’è un altro dei giovani del futuro che è già presente, il danese Holger Rune. E c’è da giurare che sarà una sfida senza esclusione di colpi, considerati anche i percorsi dei due. A seguire, Taylor Fritz e Andrey Rublev faranno scontrare Stati Uniti e Russia: in particolare, l’USA si gioca un traguardo che arriverebbe a sorpresa, mentre il suo avversario ha già dimostrato di potersi giocare le sue carte qui. Ledel ...

