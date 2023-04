ATP Montecarlo 2023: Jannik Sinner subisce la rimonta di Rune e viene eliminato in semifinale (Di sabato 15 aprile 2023) Holger Rune è il secondo finalista del Masters 1000 di Montecarlo. Il danese batte Jannik Sinner per 1-6 7-5 7-5 dopo oltre 2 ore e 45 minuti, al termine di un confronto nel quale si è distinto sia per la capacità di risalire dopo un primo set davvero brutto che per un non indifferente numero di provocazioni soprattutto nel finale di secondo set, cosa che ha acceso il pubblico del Campo Ranieri III. Per lui ci sarà la sfida contro il russo Andrey Rublev, vincitore su Taylor Fritz nella prima semifinale. Sono già intensi i primi minuti, con Sinner che nel terzo game risale da 15-30 con risposta larga di Rune e duello a rete vinto prima di chiudere ai vantaggi prendendo l’iniziativa con il dritto. Ed è proprio questo colpo che aiuta l’altoatesino a costruirsi due palle ... Leggi su oasport (Di sabato 15 aprile 2023) Holgerè il secondo finalista del Masters 1000 di. Il danese batteper 1-6 7-5 7-5 dopo oltre 2 ore e 45 minuti, al termine di un confronto nel quale si è distinto sia per la capacità di risalire dopo un primo set davvero brutto che per un non indifferente numero di provocazioni soprattutto nel finale di secondo set, cosa che ha acceso il pubblico del Campo Ranieri III. Per lui ci sarà la sfida contro il russo Andrey Rublev, vincitore su Taylor Fritz nella prima. Sono già intensi i primi minuti, conche nel terzo game risale da 15-30 con risposta larga die duello a rete vinto prima di chiudere ai vantaggi prendendo l’iniziativa con il dritto. Ed è proprio questo colpo che aiuta l’altoatesino a costruirsi due palle ...

