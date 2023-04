ATP Montecarlo 2023: Andrey Rublev batte pioggia e Fritz, è il primo finalista (Di sabato 15 aprile 2023) Andrey Rublev è il primo finalista del Masters 1000 di Montecarlo. Il russo batte l’americano Taylor Fritz per 5-7 6-1 6-2 e giocherà per la seconda volta in carriera l’ultimo atto in questo torneo, nel quale aspetta Jannik Sinner o il danese Holger Rune. Il match è stato caratterizzato da una lunga interruzione per pioggia, di durata attorno alle due ore. Nel primo set la sfida è di quelle a viso aperto. Fritz sbaglia parecchio e regala subito il break nel primo game, ma in generale i due non si trovano proprio nel miglior giorno possibile almeno per il momento. I due continuano a perdere turni di battuta nei game tra il quarto e il sesto. Il primo a servire per il set è ... Leggi su oasport (Di sabato 15 aprile 2023)è ildel Masters 1000 di. Il russol’americano Taylorper 5-7 6-1 6-2 e giocherà per la seconda volta in carriera l’ultimo atto in questo torneo, nel quale aspetta Jannik Sinner o il danese Holger Rune. Il match è stato caratterizzato da una lunga interruzione per, di durata attorno alle due ore. Nelset la sfida è di quelle a viso aperto.sbaglia parecchio e regala subito il break nelgame, ma in generale i due non si trovano proprio nel miglior giorno possibile almeno per il momento. I due continuano a perdere turni di battuta nei game tra il quarto e il sesto. Ila servire per il set è ...

