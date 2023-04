Atp Monaco 2023 | Bonadio e Cobolli avanzano al turno decisivo delle qualificazioni

(Di sabato 15 aprile 2023) Buone notizie per il tennis azzurro dall’ATP 250 didi Baviera, dove sia Riccardoe che Flaviohanno raggiunto ilfinale. Vittoria estremamente facile per il giovane classe ’02, che in 50 minuti di partita si è sbarazzato del veterano Lukas Rosol con il punteggio di 6-1 6-2. Più complicato, invece, l’esordio di, che ha dovuto rimontare la wild card di casa Philip Florig, sconfitto con lo score di 5-7 6-3 6-3. Domani sfiderà lo svizzero Ritschard, mentredovrà vedersela contro il vincente del match tra lo sloveno Kolar e il norvegese Durasovic. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FiorinoLuca : Lorenzo #Sonego affronterà Quentin Halys al primo turno dell’ATP 250 di Monaco di Baviera. - sportface2016 : #BMWOpenbyAmex | #ATPMonaco: #Bonadio e #Cobolli avanzano al turno decisivo delle qualificazioni - Ubitennis : ATP Monaco: Rune e Fritz prime due teste di serie, Sonego unico italiano - BananitaMayu : RT @FiorinoLuca: Lorenzo #Sonego affronterà Quentin Halys al primo turno dell’ATP 250 di Monaco di Baviera. - Fprime86 : RT @FiorinoLuca: Lorenzo #Sonego affronterà Quentin Halys al primo turno dell’ATP 250 di Monaco di Baviera. -

Tra poco in campo Giorgi e Hruncakova 14:05 - Nonostante le nubi nere che coprono il cielo sopra il Principato di, Andrey Rublev e Taylor Fritz sono in campo per il riscaldamento ufficiale. La ...... il 21enne altoatesino (n.8) sfiderà oggi (sabato 15 aprile) sulla terra rossa del 'Country Club' del Principato disfiderà il 19enne danese Holger Rune (n.9), che ha a sua volta ...... Holger Rune e Taylor Fritz saranno (a meno di forfait dell'ultima ora) le prime due teste di serie dell'ATP250 didi Baviera, in programma la prossima settimana. Parallelamente al '500' di ...

ATP Monaco: Rune e Fritz prime due teste di serie, Sonego unico italiano Ubitennis

Commenti esclusivi, momenti salienti, cronaca della semifinale Sinner-Rune in diretta dal prepartita al risultato finale. Sabato 15 aprile ...Orfano di Matteo Berrettini, il tabellone dell'ATP250 di Monaco vede il solo Sonego al via. Presenti anche Zverev e Thiem ...