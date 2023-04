Atp, Jannik Sinner si ferma in semifinale a Montecarlo: battuto dal danese Rune in tre set (Di sabato 15 aprile 2023) Si ferma in semifinale l’avventura di Jannik Sinner al Masters 1000 di Montecarlo. A un passo dalla finale, il tennista altoatesino esce sconfitto per 6-1, 5-7, 5-7 contro il danese Holger Rune, che domenica 16 aprile se la vedrà con il russo Andrey Rublev – numero sei al mondo – che nell’altra semifinale ha battuto lo statunitense Taylor Fritz col punteggio di 5-7, 6-1, 6-3. Un inizio di gara, quello di Sinner, impeccabile: l’altoatesino concede, infatti, al danese un solo game nel primo set. Tutta un’altra storia nei parziali successivi: il 19enne di Gentofte parte forte nel secondo set, che viene sospeso sul 3-0 a favore di Rune a causa della pioggia. Alla ripresa il danese ha ... Leggi su open.online (Di sabato 15 aprile 2023) Siinl’avventura di Jannikal Masters 1000 di. A un passo dalla finale, il tennista altoatesino esce sconfitto per 6-1, 5-7, 5-7 contro ilHolger, che domenica 16 aprile se la vedrà con il russo Andrey Rublev – numero sei al mondo – che nell’altrahalo statunitense Taylor Fritz col punteggio di 5-7, 6-1, 6-3. Un inizio di gara, quello di, impeccabile: l’altoatesino concede, infatti, alun solo game nel primo set. Tutta un’altra storia nei parziali successivi: il 19enne di Gentofte parte forte nel secondo set, che viene sospeso sul 3-0 a favore dia causa della pioggia. Alla ripresa ilha ...

