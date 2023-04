Atp di Montecarlo, Sinner da record: è quinta semifinale in stagione (Di sabato 15 aprile 2023) Jannik Sinner affronta Holger Rune per un posto in finale al Rolex Monte-Carlo Masters. L’altoatesino è il primo italiano a raggiungere le semifinali nel Principato dal 2019. E quella fu una semifinale magica: Fabio Fognini diede spettacolo contro Rafa Nadal lanciandosi così verso il titolo. Ad oggi è l’unico trionfo per un italiano in un Masters 1000 dal 1990, quando l’ATP ha introdotto questa categoria di tornei. Numero 8 del mondo, suo best ranking, Sinner giocherà la quinta semifinale su sette tornei disputati in stagione. E’ la terza su tre Masters 1000 giocati finora. Semifinalista a Indian Wells, finalista a Miami, Sinner punta a completare l’ascesa con il primo Masters 1000 in carriera. Ma il suo percorso nei primi tre eventi di questa categoria è già da ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 15 aprile 2023) Jannikaffronta Holger Rune per un posto in finale al Rolex Monte-Carlo Masters. L’altoatesino è il primo italiano a raggiungere le semifinali nel Principato dal 2019. E quella fu unamagica: Fabio Fognini diede spettacolo contro Rafa Nadal lanciandosi così verso il titolo. Ad oggi è l’unico trionfo per un italiano in un Masters 1000 dal 1990, quando l’ATP ha introdotto questa categoria di tornei. Numero 8 del mondo, suo best ranking,giocherà lasu sette tornei disputati in. E’ la terza su tre Masters 1000 giocati finora. Semifinalista a Indian Wells, finalista a Miami,punta a completare l’ascesa con il primo Masters 1000 in carriera. Ma il suo percorso nei primi tre eventi di questa categoria è già da ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Impresa di Lorenzo Musetti al torneo di Montecarlo, terzo Masters 1000 stagionale: il toscano ha battuto, in rimont… - Tenniscircus : ATP Montecarlo, Fritz batte Tsitsipas e affronterà Rublev, Sinner se la vedrà con Rune - - Deiana_Luca9 : RT @paoloangeloRF: Sinner-Rune per la finale, LIVE alle 15.30 su Sky - Italia_Notizie : Sinner contro Rune all’Atp Montecarlo: «Mi dirà come sto» - Italia_Notizie : Zverev contro Medvedev all’Atp Montecarlo: «Fra i tennisti più sporchi al mondo» -