ATP Barcellona 2023 | qualificazioni | Arnaldi e Giustino passano il turno Brancaccio | Gignate Zeppier eliminati

(Di sabato 15 aprile 2023) Bilancio in chiaroscuro per l’Italtennis nelledell’ATP 500 di, con due vittorie e tre sconfitte. Non tradisce le attese Matteo, prima testa di serie del tabellone: il ligure si è imposto per 7-5 6-3 sullo statunitense Moreno de Alboran e affronterà il kazakov Skatov nelfinale. Bellissimo successo di Lorenzo: il numero 224 del mondo, reduce da 4 sconfitte nelle ultime 5 partite disputate, ha ottenuto una vittoria splendida ai danni di Otto Virtanen, terza forza del seeding e numero 114 del ranking ATP, già campione in due eventi Challenger nel. L’italiano si è imposto per 6-7 6-4 6-4 al termine di una battaglia durata 2 ore e 41 minuti, in cui a fare la differenza sono stati dettagli. Ben 13 le palle break salvate da ...