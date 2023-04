ATP Barcellona 2023 | Jannik Sinner ha un buon tabellone Ma ci sarà?

Leggi su oasport

(Di sabato 15 aprile 2023) Nemmeno il tempo di concludere il Masters1000 di Montecarlo, dove disputerà la semifinale contro il danese Holger Rune, cheha già scoperto gli avversari del prossimo torneo ATP diche inizierà lunedì 17 aprile e che metterà in palio 500 punti per il vincitore. Ilappare piuttosto benevolo per il giocatore italiano, che beneficerà di un “bye” al 1° turno in virtù dello status di testa di serie n.4. Ai sedicesimi l’altoatesino attenderà uno tra il cinese Yibing Wu, n.55 del mondo in ascesa, ma tutt’altro che un terraiolo, e l’argentino Diego Schwartzman, di recente superato daproprio a Montecarlo, dove peraltro hanno anche giocato insieme in doppio. Anche l’eventuale ottavo non dovrebbe poi riservare scogli insormontabili: il veterano spagnolo Feliciano Lopez, ...