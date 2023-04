ATP Banja Luka | Cecchinato unico italiano nel main draw | Djokovic n 1

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Deiana_Luca9 : RT @livetennisit: ATP 250 Banja Luka: Il Tabellone Principale. Presenza di Novak Djokovic. Al via per i colori italiani Marco Cecchinato ht… - livetennisit : ATP 250 Banja Luka: Il Tabellone Principale. Presenza di Novak Djokovic. Al via per i colori italiani Marco Cecchin… - sportface2016 : #SrpskaOpen | Il tabellone principale dell'ATP 250 di Banja Luka: Novak #Djokovic primo favorito, c'è anche Marco… - Deiana_Luca9 : RT @livetennisit: L’ ATP 250 di Banja Luka presenta un incredibile stadio da 6.000 posti per ospitare Djokovic - livetennisit : L’ ATP 250 di Banja Luka presenta un incredibile stadio da 6.000 posti per ospitare Djokovic -

Marco Cecchinato è l'unico italiano ammesso direttamente nel main draw del "Srpska Open",250 aLika, in Bosnia ed Erzegovina, già sede di un Challenger dal 2003. L'evento ha preso il posto, eccezionalmente per quest'anno, del torneo di Belgrado. Il trentenne palermitano, numero ...TABELLONELUKA 2023 PRIMO TURNO (1) Djokovic bye Van Assche vs Wawrinka Lajovic vs Krajinovic (WC) Medjedovic vs (8) Barrere (4) Kecmanovic bye (Q) vs (Q) Coria vs (Q) (WC) Monfils vs (6) ...MONTEPREMI250LUKA 2023 PRIMO TURNO - 6.035 (0 punti) SECONDO TURNO - 9.880 (20 punti) QUARTI DI FINALE - 17.010 (45 punti) SEMIFINALE - 29.355 (90 punti) FINALISTA - 49.940 (150 ...

ATP Banja Luka, Cecchinato unico italiano nel main draw: Djokovic ... SuperTennis

Il tabellone principale dell'Atp 250 di Banja Luka 2023, che in calendario sostituisce almeno per quest'anno l'evento che si teneva in quel di Belgrado. L'organizzazione dell'evento resta però in mano ...