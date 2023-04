Atp Banja Luka 2023, tabellone qualificazioni: Bellucci, Maestrelli e Nardi al via (Di sabato 15 aprile 2023) Il tabellone di qualificazioni dell’ATP 250 di Banja Luka 2023, dove tre saranno gli azzurri che provano a raggiungere il main draw. Dopo il bel torneo di Montecarlo prova a confermarsi Luca Nardi, ottava testa di serie qui in Bosnia. L’azzurro esordirà contro il bulgaro Kuzmanov, per poi eventualmente sfidare molto probabile il numero uno Albot. Sorteggi non semplici per gli altri due nostri rappresentanti: Francesco Maestrelli sfiderà il giovane talento transalpino Arthur Fils mentre Mattia Bellucci dovrà vedersela contro la wild card croata Prizmic, altro giovane in gran crescita. GLI SPOT DEGLI AZZURRI (1) Albot vs (WC) Setkic Kuzmanov vs (8) Nardi (2) Fils vs Maestrelli Fatic vs (6) E.Ymer (3) Broady vs ... Leggi su sportface (Di sabato 15 aprile 2023) Ildidell’ATP 250 di, dove tre saranno gli azzurri che provano a raggiungere il main draw. Dopo il bel torneo di Montecarlo prova a confermarsi Luca, ottava testa di serie qui in Bosnia. L’azzurro esordirà contro il bulgaro Kuzmanov, per poi eventualmente sfidare molto probabile il numero uno Albot. Sorteggi non semplici per gli altri due nostri rappresentanti: Francescosfiderà il giovane talento transalpino Arthur Fils mentre Mattiadovrà vedersela contro la wild card croata Prizmic, altro giovane in gran crescita. GLI SPOT DEGLI AZZURRI (1) Albot vs (WC) Setkic Kuzmanov vs (8)(2) Fils vsFatic vs (6) E.Ymer (3) Broady vs ...

