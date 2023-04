Atp Banja Luka 2023 | montepremi e prize money

Leggi su sportface

(Di sabato 15 aprile 2023) Iled ildell’ATP 250 di(Bosnia ed Erzegovina), torneo di scena sui campi in terra battuta della città balcanica da lunedì 17 a domenica 23 aprile. Presente il numero uno del mondo Novak Djokovic, che torna in azione dopo la cocente eliminazione subita agli ottavi di finale di Montecarlo per mano di Lorenzo Musetti. Proveranno a creargli dei grattacapi il russo Andrey Rublev, il croato Borna Coric, il connazionale Miomir Kecmanovic e i due veterani Richard Gasquet e Stan Wawrinka. PROGRAMMA E COPERTURA TV La pattuglia serba può annoverare anche altri tre esperti della superficie come Dusan Lajovic, Filip Krajinovic e Laslo Djere. Al via pure un italiano ovvero Marco Cecchinato, che torna in campo dopo la splendida semifinale raggiunta ad ...