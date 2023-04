ATP Banja Luka 2023 | il tabellone Novak Djokovic nello spot dei serbi | Cecchinato sfida Gasquet

(Di sabato 15 aprile 2023) In teoria, quello diè un po’ come fosse l’ATP 250 di Belgrado. La ristrutturazione del tennis club della capitale serba, infatti, fa sì che armi e bagagli si spostino in Bosnia-Erzegovina. Non cambia il deus ex machina:, che ovviamente comanda il. E la sua zona è piena zeppa di: Lajovic, Krajinovic, il suo delfino Medjedovic, Kecmanovic. Sono praticamente tutti nel lato di semifinale del numero 1 del mondo, che però prima di loro potrebbe affrontare uno dei rivali più classici degli Anni ’10, Stan Wawrinka. Lo svizzero deve però superare la concorrenza del promettente francese Luca Van Assche. C’è una presenza italiana, almeno in attesa di scoprire l’esito definitivo delle qualificazioni. Si tratta di quella di Marco ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Tomtennis_ : Segnalo a Banja Luka una coppia di doppio molto interessante Marco Cecchinato e Nenad Zimonjic , che torna in un d… - Deiana_Luca9 : RT @livetennisit: ATP 250 Banja Luka: Il Tabellone Principale. Presenza di Novak Djokovic. Al via per i colori italiani Marco Cecchinato ht… - livetennisit : ATP 250 Banja Luka: Il Tabellone Principale. Presenza di Novak Djokovic. Al via per i colori italiani Marco Cecchin… - sportface2016 : #SrpskaOpen | Il tabellone principale dell'ATP 250 di Banja Luka: Novak #Djokovic primo favorito, c'è anche Marco… - Deiana_Luca9 : RT @livetennisit: L’ ATP 250 di Banja Luka presenta un incredibile stadio da 6.000 posti per ospitare Djokovic -

Marco Cecchinato è l'unico italiano ammesso direttamente nel main draw del "Srpska Open",250 aLika, in Bosnia ed Erzegovina, già sede di un Challenger dal 2003. L'evento ha preso il posto, eccezionalmente per quest'anno, del torneo di Belgrado. Il trentenne palermitano, numero ...TABELLONELUKA 2023 PRIMO TURNO (1) Djokovic bye Van Assche vs Wawrinka Lajovic vs Krajinovic (WC) Medjedovic vs (8) Barrere (4) Kecmanovic bye (Q) vs (Q) Coria vs (Q) (WC) Monfils vs (6) ...MONTEPREMI250LUKA 2023 PRIMO TURNO - 6.035 (0 punti) SECONDO TURNO - 9.880 (20 punti) QUARTI DI FINALE - 17.010 (45 punti) SEMIFINALE - 29.355 (90 punti) FINALISTA - 49.940 (150 ...

ATP Banja Luka 2023: il tabellone. Novak Djokovic nello spot dei serbi, Cecchinato sfida Gasquet OA Sport

In teoria, quello di Banja Luka è un po’ come fosse l’ATP 250 di Belgrado. La ristrutturazione del tennis club della capitale serba, infatti, fa sì che armi e bagagli si spostino in Bosnia-Erzegovina.Marco Cecchinato è l'unico italiano ammesso direttamente nel main draw del 'Srpska Open', ATP 250 a Banja Lika, in Bosnia ed Erzegovina, già sede ...