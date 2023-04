Atalanta, infortunio per Lookman: out contro la Fiorentina (Di sabato 15 aprile 2023) Tegola per mister Gasperini che perde l'attaccante per la sfida contro la Fiorentina. Da comprendere le tempistiche per la ripresa. Leggi su itasportpress (Di sabato 15 aprile 2023) Tegola per mister Gasperini che perde l'attaccante per la sfidala. Da comprendere le tempistiche per la ripresa.

