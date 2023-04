Atalanta, guai per Gasperini: oltre a Pasalic si ferma anche Lookman (Di sabato 15 aprile 2023) Continua il momento no per l’Atalanta. La Dea pare aver perso quello smalto e quella verve che nel corso delle recenti stagioni l’hanno resa una delle prime forze del nostro campionato. Complici anche gli infortuni, gli uomini di Gasperini hanno perso diversi punti in campionato e sono sempre più lontani dalla zona Champions, traguardo che ormai i bergamaschi considerano come habitué. All’orizzonte, inoltre, le notizie che arrivano da Bergamo sono tutt’altro che confortanti. Infatti, stando a quanto riportato da TMW sull’Atalanta, dopo l’infortunio di Pasalic nel match contro il Bologna, anche l’attaccante nigerino di Gasperini, Ademola Lookman, sarebbe stato costretto ad alzare bandiera bianca. Atalanta, da ... Leggi su 11contro11 (Di sabato 15 aprile 2023) Continua il momento no per l’. La Dea pare aver perso quello smalto e quella verve che nel corso delle recenti stagioni l’hanno resa una delle prime forze del nostro campionato. Complicigli infortuni, gli uomini dihanno perso diversi punti in campionato e sono sempre più lontani dalla zona Champions, traguardo che ormai i bergamaschi considerano come habitué. All’orizzonte, in, le notizie che arrivano da Bergamo sono tutt’altro che confortanti. Infatti, stando a quanto riportato da TMW sull’, dopo l’infortunio dinel match contro il Bologna,l’attaccante nigerino di, Ademola, sarebbe stato costretto ad alzare bandiera bianca., da ...

