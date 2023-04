Atalanta, Gasperini verso la Fiorentina: 'Ruggeri rischio stagione finita, Lookman e Koopmeiners...' (Di sabato 15 aprile 2023) Il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa all’antivigilia della gara con la Fiorentina, in programma... Leggi su calciomercato (Di sabato 15 aprile 2023) Il tecnico dell’Gian Pieroha parlato in conferenza stampa all’antivigilia della gara con la, in programma...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Atalanta, Gasperini verso la Fiorentina: 'Ruggeri rischio stagione finita, Lookman e Koopmeiners...': Il tecnico de… - Lex89691932 : RT @DiMarzio: #SerieA | Le parole di #Gasperini in conferenza stampa in vista della gara dell’@Atalanta_BC contro l’@acffiorentina ?? https… - sportface2016 : #Atalanta, #Gasperini: “A Firenze sfida per ruolo di settima incognita” - DiMarzio : #SerieA | Le parole di #Gasperini in conferenza stampa in vista della gara dell’@Atalanta_BC contro l’… - Atalanta_BC : #Gasperini: “La Fiorentina è una squadra in condizione che sta facendo risultati. È una partita importante.” ???? 'Fi… -