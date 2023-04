Atalanta, Gasperini va oltre gli infortuni: 'Capitano momenti difficili, ma resto fiducioso' (Di sabato 15 aprile 2023) L'avvicinamento alla delicata sfida di lunedì contro la Fiorentina non comincia nel migliore dei modi per l'Atalanta. Già privo di Hateboer e Ruggeri, non ancora sicuro di recuperare Koopmeiners e ... Leggi su gazzetta (Di sabato 15 aprile 2023) L'avvicinamento alla delicata sfida di lunedì contro la Fiorentina non comincia nel migliore dei modi per l'. Già privo di Hateboer e Ruggeri, non ancora sicuro di recuperare Koopmeiners e ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : Atalanta, Gasperini va oltre gli infortuni: 'Capitano momenti difficili, ma resto fiducioso' - ansacalciosport : Calcio: Gasperini, Fiorentina in forte crescita. L'Atalanta recupera Koopmeiners, 'i viola un metro di paragone' |… - sportli26181512 : Fiorentina-Atalanta, Gasperini: 'Lookman out, ma in attacco ho tante soluzioni': Lunedì sera la trasferta di Firenz… - sportli26181512 : Atalanta, Gasperini verso la Fiorentina: 'Ruggeri rischio stagione finita, Lookman e Koopmeiners...': Il tecnico de… - Lex89691932 : RT @DiMarzio: #SerieA | Le parole di #Gasperini in conferenza stampa in vista della gara dell’@Atalanta_BC contro l’@acffiorentina ?? https… -