“Associazione a delinquere”. L'indagine che mette nei guai gli eco-attivisti (Di sabato 15 aprile 2023) Stretta su “Ultima Generazione”: gli eco-ribelli di Padova sono indagati per Associazione a delinquere. Per la prima volta, dopo una lunga serie di atti condannabili, i membri del movimento a carattere ambientalista più dibattuto del momento sono stati accusati di un reato associativo. Dopo blocchi stradali, incatenamenti, imbrattamenti di edifici e monumenti storici del calibro della Fontana della Barcaccia a Roma e di Palazzo Vecchio a Firenze, è stata la Procura della città veneta a formulare un'ipotesi che metta con le spalle al muro i rappresentanti locali del gruppo di attivisti. Sono indagati a Padova per Associazione a delinquere i membri locali di “Ultima Generazione”, responsabili di volantinaggi e blitz ambientalisti contro monumenti della città. Per mettere un ... Leggi su iltempo (Di sabato 15 aprile 2023) Stretta su “Ultima Generazione”: gli eco-ribelli di Padova sono indagati per. Per la prima volta, dopo una lunga serie di atti condannabili, i membri del movimento a carattere ambientalista più dibattuto del momento sono stati accusati di un reato associativo. Dopo blocchi stradali, incatenamenti, imbrattamenti di edifici e monumenti storici del calibro della Fontana della Barcaccia a Roma e di Palazzo Vecchio a Firenze, è stata la Procura della città veneta a formulare un'ipotesi che metta con le spalle al muro i rappresentanti locali del gruppo di. Sono indagati a Padova peri membri locali di “Ultima Generazione”, responsabili di volantinaggi e blitz ambientalisti contro monumenti della città. Perre un ...

