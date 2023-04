Assegno unico, ecco il piano del governo per aumentare l’importo (Di sabato 15 aprile 2023) Le indicazioni inserite nel Def. Nei primi due mesi del 2023 l’Assegno medio è stato di 165 euro per figlio Leggi su ilsole24ore (Di sabato 15 aprile 2023) Le indicazioni inserite nel Def. Nei primi due mesi del 2023 l’medio è stato di 165 euro per figlio

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SPatuanelli : Apprendo oggi che FDI è contraria all'assegno unico per i figli. Dopo averlo votato. - fisco24_info : Assegno unico, ecco il piano del governo per aumentare l’importo: Le indicazioni inserite nel Def. Nei primi due me… - Italia_Notizie : Assegno unico, in media vale 165 euro a figlio. Il simulatore per calcolarlo - TerrinoniL : Assegno unico, ci sarà un nuovo aumento: quando e per chi - blogfp : RT @Avvenire_Nei: #Famiglie Nel #Def il governo promette aumenti . «Assegno unico più alto per tutti» -