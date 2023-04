Asllani: «Inter, ci mancano tanti punti. Dobbiamo riprenderceli!» (Di sabato 15 aprile 2023) Asllani sarà uno dei protagonisti di Inter-Monza, l’anticipo serale del sabato di Serie A (vedi formazioni). Nel prepartita di Inter TV, il giocatore di nuovo titolare ha dato le sue sensazioni in vista del match della trentesima giornata. VINCERE E BASTA – Kristjan Asllani vuole tornare in zona Champions League grazie a Inter-Monza: «Dobbiamo dare continuità alla partita che abbiamo fatto martedì col Benfica. Oggi cercheremo di affrontarla al meglio, sappiamo di affrontare una squadra di valore ma dovremo essere forti e determinati. Bisogna entrare in campo con la determinazione giusta, Dobbiamo rispettare il Monza ma sappiamo che ci mancano tanti punti in campionato: Dobbiamo fare il massimo e ... Leggi su inter-news (Di sabato 15 aprile 2023)sarà uno dei protagonisti di-Monza, l’anticipo serale del sabato di Serie A (vedi formazioni). Nel prepartita diTV, il giocatore di nuovo titolare ha dato le sue sensazioni in vista del match della trentesima giornata. VINCERE E BASTA – Kristjanvuole tornare in zona Champions League grazie a-Monza: «dare continuità alla partita che abbiamo fatto martedì col Benfica. Oggi cercheremo di affrontarla al meglio, sappiamo di affrontare una squadra di valore ma dovremo essere forti e determinati. Bisogna entrare in campo con la determinazione giusta,rispettare il Monza ma sappiamo che ciin campionato:fare il massimo e ...

