Asllani | «Imparo da Brozovic e Calhanoglu! Diamo continuità»

Leggi su inter-news

(Di sabato 15 aprile 2023)ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima di Inter-Monza. Le sue parole sulla gara che inizierà fra pochissimo e valida per la trentesima giornata di campionato SPAZIO ?prima del fischio d’inizio: «Dobbiamo darealla partita di Lisbona, giocare il calcio che sappiamo contro una squadra che gioca a viso aperto. Serve approccio subito importante. Vengo da mesi difficili, ma sono contento di giocare e di dare il massimo.e Calhanoglu sono giocatori esperti, mi stanno aiutando tantissimo». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati