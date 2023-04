Asllani, due volte consecutive da titolare in A? Ultima volta a ottobre (Di sabato 15 aprile 2023) Kristjan Asllani sembra aver conquistato finalmente la fiducia di Simone Inzaghi. Con l’assenza di Hakan Calhanoglu e la Champions League da giocare l’albanese sta conquistando maggiore spazio in campionato. FIDUCIA – Sta aumentando la fiducia di Simone Inzaghi nei confronti di Kristjan Asllani. Il calciatore albanese dovrebbe partire dal primo minuto contro il Monza (vedi articolo), sarebbe la seconda volta consecutiva. Con la Champions League da giocare in settimana, l’infortunio di Hakan Calhanoglu e la forma fisica non perfetta di Marcelo Brozovic il giovane ex Empoli sta conquistando sempre più minuti in campionato. L’unica volta che Asllani è partito due volte titolare in fila è stata a ottobre, precisamente con Roma e Sassuolo. Da lì in poi ... Leggi su inter-news (Di sabato 15 aprile 2023) Kristjansembra aver conquistato finalmente la fiducia di Simone Inzaghi. Con l’assenza di Hakan Calhanoglu e la Champions League da giocare l’albanese sta conquistando maggiore spazio in campionato. FIDUCIA – Sta aumentando la fiducia di Simone Inzaghi nei confronti di Kristjan. Il calciatore albanese dovrebbe partire dal primo minuto contro il Monza (vedi articolo), sarebbe la secondaconsecutiva. Con la Champions League da giocare in settimana, l’infortunio di Hakan Calhanoglu e la forma fisica non perfetta di Marcelo Brozovic il giovane ex Empoli sta conquistando sempre più minuti in campionato. L’unicacheè partito duein fila è stata a, precisamente con Roma e Sassuolo. Da lì in poi ...

