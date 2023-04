Asl | a Faicchio nuovi locali del Servizio Veterinario di Sanità Animale

Leggi su anteprima24

(Di sabato 15 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSi terrà martedì 18 aprile alle ore 12,00 in via Suor Serafina, a, l’inaugurazione deiin cui è stata ubicata l’Unità Operativa Veterinaria di– Ambito territoriale B2 – afferente al Dipartimento di Prevenzione dell’Asl. In accordo con il sindaco del Comune di, la nuova struttura è stata resa idonea dall’Asl, secondo i requisiti previsti per ospitare iled accogliere gli utenti della valle telesina e del titerno. Il nuovo presidio sanitario, come previsto dall’Atto di programmazione dell’Asl e dalla normativa vigente, svolge attività di: sorveglianza delle malattie infettive degli animali domestici e della fauna selvatica, gestione delle emergenze epidemiche ...