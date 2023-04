Ascolti TV | Venerdì 14 aprile 2023. Il Patriarca parte bene (3,2 mln – 19.2%), Ci Vuole un Fiore si ferma al 13.5% (2,2 mln), in calo Schiavone (1,6 mln – 8.8%) (Di sabato 15 aprile 2023) Gabbani e Vanoni - Ci Vuole un Fiore Nella serata di ieri, Venerdì 14 aprile 2023, su Rai1 il ritorno di Ci Vuole un Fiore ha conquistato 2.223.000 spettatori pari al 13.5% di share. Su Canale5 la prima puntata de Il Patriarca ha incollato davanti al video 3.216.000 spettatori con uno share del 19.2%. Su Rai2 Rocco Schiavone 5 è la scelta di 1.638.000 spettatori (8.8%). Su Italia1 Bloodshot ha raccolto 990.000 spettatori (5.4%). Su Rai3 Lui mi parla ancora è seguito da 554.000 spettatori con il 2.9%. Su Rete4 Quarto Grado totalizza un a.m. di 1.185.000 spettatori (8.1%). Su La7 Propaganda Live raggiunge 743.000 spettatori pari al 5.3%. Su Tv8 4 Ristoranti segna 468.000 spettatori (2.8%). Sul Nove Fratelli di Crozza interessa ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 15 aprile 2023) Gabbani e Vanoni - CiunNella serata di ieri,14, su Rai1 il ritorno di Ciunha conquistato 2.223.000 spettatori pari al 13.5% di share. Su Canale5 la prima puntata de Ilha incollato davanti al video 3.216.000 spettatori con uno share del 19.2%. Su Rai2 Rocco5 è la scelta di 1.638.000 spettatori (8.8%). Su Italia1 Bloodshot ha raccolto 990.000 spettatori (5.4%). Su Rai3 Lui mi parla ancora è seguito da 554.000 spettatori con il 2.9%. Su Rete4 Quarto Grado totalizza un a.m. di 1.185.000 spettatori (8.1%). Su La7 Propaganda Live raggiunge 743.000 spettatori pari al 5.3%. Su Tv8 4 Ristoranti segna 468.000 spettatori (2.8%). Sul Nove Fratelli di Crozza interessa ...

Non è L'Arena, parla Lilli Gruber: "Noi a La7..." La frecciata della conduttrice Lilli Gruber pugno di ferro in guanto di velluto. Durante la puntata di venerdì 14 aprile, la conduttrice di 'Otto e Mezzo' su LA7 si è presa lo spazio per un ... facciamo ottimi ascolti che è sempre ... 

Il Patriarca cambia la prospettiva nella fiction di Canale5 e segna un boom negli ascolti La seconda puntata de Il Patriarca va in onda venerdì 21 aprile in prima serata su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity. Sarà allora che Nemo dovrà fronteggiare due temibili nemici, il Tigre ... 

Ascolti tv: Patriarca e Gabbani, sfida senza storia. Schiavone cala Ascolti tv venerdì 14 aprile 2023: il pomeriggio Uomini e Donne è di nuovo il programma più visto del pomeriggio, il secondo è Terra Amara. Rai Uno: Oggi è un altro giorno è stato seguito 1.657.000 ...