Ascolti tv ieri | male Gabbani su Rai1 | Claudio Amendola vince con Il Patriarca

La serata di venerdì 14 aprile 2023 ha visto arrivare sul piccolo schermo due debutti sulle principali reti per allietare le serate di inizio weekend degli italiani. Come rivelano gli Ascolti tv di ieri, Ci Vuole un Fiore su Rai1 ha totalizzato una media di 2,2 milioni di telespettatori pari al 13.5% di share. La trasmissione ha unito il tema dell'ambiente alla sensibilizzazione portando sul palco ospiti famosi e non. Francesco Gabbani conferma di essere adatto alla conduzione e più credibile senza la spalla di Francesca Fialdini, presente lo scorso anno nella prima edizione. Su Canale 5 ha fatto il suo debutto Il Patriarca. Seguito da 3,2 milioni di telespettatori, share del 19.2%, è stato strano vedere Claudio Amendola vestire i panni di un imprenditore che maschera ...

