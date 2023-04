Ascolti TV | i debutti della primavera 2023 confrontati con quelli dell’anno precedente

(Di sabato 15 aprile 2023) Francesco Gabbani - Ci Vuole un Fiore La stagione tv 2022/è ormai nel vivo e DavideMaggio.it continua a monitorare glidi tutti i, confrontandoli conannata. In virtù del cambio del perimetromisurazione dell’ascolto televisivo, dallo scorso maggio lo share medio – a parità di numero di spettatori – registra automaticamente degli incrementi (maggiori dettagli qui). Per un corretto confronto che stabilisce effettivamente chi sale e chi scende rispetto a un anno fa, quindi, si tiene principalmente conto del totale spettatori.14 aprileCi Vuole un Fiore ? venerdì 14 aprile: 2.223.000 – 13.5% venerdì 8 aprile 2022: 2.701.000 – 15.2% Il contesto In ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fabiofabbretti : #AscoltiTv: l'esordio di #LuceDeiTuoiOcchi2 confrontato con la premiere della prima stagione. Una curiosità: anche… -

Serata diquella di ieri mercoledì 5 aprile 2023 , con la nuova stagione di Rocco Schiavone ai nastri ... La sfida degliè stata vinta (timidamente) dalla prima serata di Rai 1 con il ...... ero emozionatissima perché non abbiamo fattoprecedenti, come fanno tutti prima della ... adesso che c'è ne ho uno solo, Pomeriggio Cinque, che va fortissimo e che ha mantenuto gli...Dopo i buonidella prima stagione, seguita da una platea di quasi sei milioni di spettatori ... Tra iprevisti in questa nuova stagione televisiva, spicca anche quello di Resta con me, ...