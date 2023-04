ASCOLTI TV 14 APRILE 2023 | 3 | 2 MLN PER LA PRIMA DE IL PATRIARCA 19 | 2% | CI VUOLE UN FIORE 13 | 5% | ROCCO SCHIAVONE 8 | 8% | QUARTO GRADO 8 | 1% | FRATELLI DI CROZZA 5 | 6% | BENE FORUM 23 | 3%

Leggi su bubinoblog

(Di sabato 15 aprile 2023)TV 14· Venerdì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – x PT – x 24 – x PT – x Tg1 Rassegna Stampa – xTg1 – xTg1 Mattina – 694 13.59UnoMattina – 844 18.30Storie Italiane – 775 17.19Storie Italiane – 867 16.01È Sempre Mezzogiorno! – 1758 17.36Tg1 + Tg1 Ec. – 3123 24.30 + xPres. Oggi è un Altro Giorno – 1702 13.17Oggi è un Altro Giorno – 1657 15.35Paradiso delle Signore – 1809 20.50Pres. Vita in Diretta – 1684 19.82Vita in Diretta – 2167 22.46L’Eredità – 2926 24.05L’Eredità – 4157 26.71Tg1 – 4543 24.98Cinque Minuti + Soliti Ignoti – 4090 21.44 + 4375 21.56CiUn– 2223 13.45Tv7 + Viva Rai2! – 502 8.27 + xPagina – xTg5 – xMattino 5 News – 1030 21.58Mattino 5 News – 1009 22.58– 1738 23.26Tg5 – 3035 24.50Beautiful – ...