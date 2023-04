Artem Uss, Meloni: “La fuga dai domiciliari è un fatto grave, ci sono anomalie e mi riservo di parlarne con il ministro Nordio” (Di sabato 15 aprile 2023) Sulla vicenda della fuga del russo Artem Uss, detenuto in Italia e fuggito dai domiciliari lo scorso 22 marzo, la premier Giorgia Meloni, in visita in Etiopia, ha detto: “è un fatto abbastanza grave. Mi riservo, quando torno in Italia, di parlarne anche con il ministro Nordio per capire bene come sono andate le cose. Ma sicuramente ci sono delle anomalie, e l’anomalia principale credo sia la decisione della Corte d’Appello di offrire gli arresti domiciliari con motivazioni discutibili e di mantenere quella decisione anche quando c’era una iniziativa sull’estradizione, perché ovviamente in quel caso il rischio di una fuga diventa più ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 15 aprile 2023) Sulla vicenda delladel russoUss, detenuto in Italia e fuggito dailo scorso 22 marzo, la premier Giorgia, in visita in Etiopia, ha detto: “è unabbastanza. Mi, quando torno in Italia, dianche con ilper capire bene comeandate le cose. Ma sicuramente cidelle, e l’anomalia principale credo sia la decisione della Corte d’Appello di offrire gli arresticon motivazioni discutibili e di mantenere quella decisione anche quando c’era una iniziativa sull’estradizione, perché ovviamente in quel caso il rischio di unadiventa più ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : Il 29 novembre scorso il Dipartimento di Stato americano segnala al Ministero della Giustizia italiano il «pericolo… - elio_vito : Bisogna essere onesti, se la vicenda della “fuga” dai domiciliari del russo Artem Uss fosse accaduta con Giuseppe C… - riccardomagi : Il governo si è preso il merito dell'arresto di Messina Denaro,come vittoria di Stato.Sulla spia russa Artem Uss,in… - GramsciAG : RT @RenatoMaiaron: Caso Artem Uss, gli errori di Nordio dietro la fuga a Mosca: “Non chiese il carcere” - la Repubblica - PaoloBorg : Con Draghi e Cartabia, Artem Uss sarebbe in carcere in Usa Con Meloni e Nordio è a casa sua in Russia -