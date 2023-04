Arrestati moglie e marito a Torre del Greco (Di sabato 15 aprile 2023) Nel corso di un servizio a largo raggio dei Carabinieri Arrestati moglie e marito per droga e denunciata un’altra persona per lo stesso motivo Arrestati moglie e marito per droga a Torre del Greco. Un servizio a largo raggio per i Carabinieri della compagnia di Torre del Greco che hanno arrestato 2 persone e denunciata un’altra. A finire in manette per detenzione di droga a fini di spaccio i coniugi un 51enne e un 33enne. I militari della locale compagnia hanno perquisito l’abitazione dei due – entrambi percettori del reddito di cittadinanza – ed hanno rinvenuto e sequestrato 58 grammi di hashish e una dose di cocaina. Inutile il tentativo di disfarsi della droga lanciandola dalla finestra. Sequestrati anche ... Leggi su puntomagazine (Di sabato 15 aprile 2023) Nel corso di un servizio a largo raggio dei Carabinieriper droga e denunciata un’altra persona per lo stesso motivoper droga adel. Un servizio a largo raggio per i Carabinieri della compagnia didelche hanno arrestato 2 persone e denunciata un’altra. A finire in manette per detenzione di droga a fini di spaccio i coniugi un 51enne e un 33enne. I militari della locale compagnia hanno perquisito l’abitazione dei due – entrambi percettori del reddito di cittadinanza – ed hanno rinvenuto e sequestrato 58 grammi di hashish e una dose di cocaina. Inutile il tentativo di disfarsi della droga lanciandola dalla finestra. Sequestrati anche ...

