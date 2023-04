(Di sabato 15 aprile 2023) La “battaglia del Braglia” è finita, 1 a 1, Marcouomo in prima linea, analizza la partita: “Abbiamo fatto un’ottima partita contro una grande squadra, abbiamo tenuto bene il campo e mosso la classifica, un punto più vicini al nostro obiettivo”.di partite come questa ne ha viste e giocate tante: “Nel primo tempo siamo andati in vantaggio ma subito dopo siamo stati ripresi, nella ripresa invece ha regnato l’equilibrio, teniamoci stretto questo punto”. Modena che arriva al terzo risultato consecutivo: “E’ così che si raggiungono gli obiettivi, muovendo sempre la classifica andando sempre, adesso ricarichiamo le pile e prepariamoci per un’altra bellissima partita settimana prossima” conclude. Ascolta qui le parole di Marco: Fonte articolo e foto: ...

Finisce 1 - 1, i gialli salgono a quota 43 e fanno un altro passoverso la salvezza. Sabato ... Gagno; Oukhadda, Silvestri, Pergreffi, Renzetti (59 Ponsi); Magnino, Gerli,; Ionita (59 ...COMO - GENOA 2 - 2 I rossoblù si fanno vedere inal 4', Criscito di testa non è preciso. ... PERUGIA - MODENA 0 - 1 Il primo squillo è la traversa colpita daal 17', colpo di testa ...In particolare, se mercoledì avevamo visto Struna fare da ariete finale in un tutti inoggi ... Gagno; Oukhadda, Silvestri, Pergreffi, Renzetti; Magnino, Gerli,; Tremolada, Falcinelli; ...

Armellino: "Avanti senza pause" Modena Calcio

Il migliore in campo contro il Modena è soddisfatto per il clean sheet e alza l'asticella dell'attenzione: "Serve equilibrio in questo momento, quando non si vince è importante non perdere, soprattutt ...