Armando Incarnato in lacrime, dopo le accuse ricevute interviene Alfonso Signorini (Di sabato 15 aprile 2023) NEWS TV. La puntata del 13 aprile di “Uomini e Donne” ha visto protagonista Armando Incarnato, il cavaliere campano che ha minacciato di lasciare il programma. La richiesta inusuale del partecipante è stata quella di chiamare Alfonso Signorini per confermare la sua versione sulla presunta partecipazione al Grande Fratello Vip. Questa insinuazione era stata fatta da Aurora Tropea che aveva accusato il cavaliere di cercare visibilità. Maria De Filippi ha ritenuto la richiesta fuori luogo, ma si è comunque mostrata disponibile a chiamare il collega. Leggi anche: “Uomini e Donne”, Armando scatena il panico in studio: cos’è successo Leggi anche: “Uomini e Donne”, Armando Incarnato vittima di un grave episodio: cos’è successo Il confronto tra ... Leggi su tvzap (Di sabato 15 aprile 2023) NEWS TV. La puntata del 13 aprile di “Uomini e Donne” ha visto protagonista, il cavaliere campano che ha minacciato di lasciare il programma. La richiesta inusuale del partecipante è stata quella di chiamareper confermare la sua versione sulla presunta partecipazione al Grande Fratello Vip. Questa insinuazione era stata fatta da Aurora Tropea che aveva accusato il cavaliere di cercare visibilità. Maria De Filippi ha ritenuto la richiesta fuori luogo, ma si è comunque mostrata disponibile a chiamare il collega. Leggi anche: “Uomini e Donne”,scatena il panico in studio: cos’è successo Leggi anche: “Uomini e Donne”,vittima di un grave episodio: cos’è successo Il confronto tra ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitcultura : Uomini e Donne, discussa ex dama si scaglia contro Armando Incarnato - Antonin92413762 : Uomini e Donne, ex gieffina contro Armando Incarnato: 'Dipendende dalle telecamere' - IsaeChia : #UominieDonne, una discussa ex dama si scaglia contro Armando Incarnato: “Mi chiedo perché hai colpito tutti e non… - TFconleonardo : Uomini e Donne, Pamela Barretta: Armando Incarnato è Un Ca**ivo #uominie... - ADelleNotizie : Armando Incarnato Grande Fratello: ex concorrente dice la sua #gfvip #gintonic #donnalisi #isola #isoladeifamosi… -