Arianna Meloni, lo slalom tra i gossip della sorella maggiore della premier: «Dalle nomine al figlio di Rachele Silvestri, contro di noi solo veleno»

Arianna Meloni, sorella maggiore (di due anni) della presidente del Consiglio, è tanto presente quanto discreta, come consigliera di Giorgia Meloni. Ma tra le ombre dei suoi silenzi, spuntano oggi alcune parole, consegnate al Foglio per smentire seccamente una serie di gossip, tra il pubblico e il privato, che proprio non le sono andati giù. A partire dal suo presunto suggerimento sulla nomina di Giuseppina Di Foggia come nuova amministratrice delegata di Terna. Da poco responsabile del tesseramento di Fratelli d'Italia, Meloni senior è stata infatti additata di averla di fatto raccomandata in quanto amica sua. «Ero stupita dalla lettura dei giornali. Oddio, possibile che la conosca e non me ne ricordi? Così ho scritto a Giorgia: ma ...

