Areu “spento” | cala il buio sulla cronaca | basta accessi alle informazioni del 118

(Di sabato 15 aprile 2023) Bergamo., senza avvertimento. E chi ne fa le spese sono i giornalisti, chiamati per mestiere ad informare, e i lettori che certo non avranno benefici nella lettura quotidiana delle notizie. L’Associazione Lombarda dei Giornalisti e il Gruppo Cronisti Lombardi – con il pieno sostegno dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia – chiedono un incontro urgente con Regione Lombardia dopo l’interruzione del servizio d’informazione dedicato ai giornalisti sull’attività del 118, essenziale per il Diritto dilombardo e nazionale. Alg ha subito “raccolto e fatta propria la preoccupazione dei colleghi delle testate locali, regionali e nazionali che nelle ultime ore si sono visti oscurare il sito diLombardia – ha detto il presidente, Paolo Perucchini -.Siamo preoccupati e speriamo i ‘problemi tecnici’ ...

L'Associazione Lombarda Cronisti e il Gruppo Cronisti Lombardi chiedono un incontro urgente per garantire il diritto d'informazione ...LECCO - Improvvisamente nel pomeriggio di venerdì 14 aprile è stato disattivato l'Areu per i giornalisti, il servizio real time dell'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza che permette a chi fa cronaca s ...