Aprilia / Incidente frontale in Via dei Rutili, morta un’anziana (Di sabato 15 aprile 2023) Aprilia – Ennesimo Incidente mortale ad Aprilia. Il tragico sinistro è avvenuto oggi pomeriggio in Via dei Rutili, alle porte della città. Gli agenti della polizia locale hanno chiuso al traffico la strada al fine di permettere il soccorso alle due conducenti delle due vetture coinvolte ed effettuare i rilievi del caso. I due mezzi L'articolo Temporeale Quotidiano. Leggi su temporeale.info (Di sabato 15 aprile 2023)– Ennesimole ad. Il tragico sinistro è avvenuto oggi pomeriggio in Via dei, alle porte della città. Gli agenti della polizia locale hanno chiuso al traffico la strada al fine di permettere il soccorso alle due conducenti delle due vetture coinvolte ed effettuare i rilievi del caso. I due mezzi L'articolo Temporeale Quotidiano.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infotemporeale : Aprilia / Incidente frontale in Via dei Rutili, morta un’anziana - Latina_Oggi : Incidente frontale su via dei Rutuli, muore una donna Strada chiusa, i rilievi della Polizia stradale per ricostrui… - Aprilia_News : TRAGICO #INCIDENTE, MUORE IL 22ENNE ALEX STEFANELLI - astralmobilita : ???? #SR207 #ViaNettunense #Aprilia #Latina code per #incidente altezza #ViaPontina ? #Pavona @WazeLazio #viabiliLAZ - Aprilia_News : Incidente mortale sulla #PONTINA -