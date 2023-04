App per spogliare le compagne 13enne: studenti sotto indagine (Di sabato 15 aprile 2023) Foto di nudo sui cellulari dei propri compagni senza aver mai posato svestite. È quanto è successo a cinque ragazze 13enni in una scuola media della provincia di Roma. Come racconta Repubblica, alcuni loro coetanei, infatti, hanno preso le immagini condivise sui social delle proprie compagne e le hanno ritocatte con un’app in modo da denudarle virtualmente Un’app per spogliare le compagne: due studenti accusati di pedopornografia Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di sabato 15 aprile 2023) Foto di nudo sui cellulari dei propri compagni senza aver mai posato svestite. È quanto è successo a cinque ragazze 13enni in una scuola media della provincia di Roma. Come racconta Repubblica, alcuni loro coetanei, infatti, hanno preso le immagini condivise sui social delle propriee le hanno ritocatte con un’app in modo da denudarle virtualmente Un’app perle: dueaccusati di pedopornografia Segui su affaritaliani.it

