Antonella Fiordelisi senza parole per la follia dei Donnalisi: le sorprese non finiscono mai (Di sabato 15 aprile 2023) Antonella Fiordelisi stenta a credere a tutto ciò che sono disposti a fare i Donnalisi: ecco le ultimissime novità del fandom L’ex concorrente del Grande Fratello Vip non ho partecipato solamente a questa trasmissione, ma negli anni si era fatto spazio nel mondo dello spettacolo. Come la stessa aveva dichiarato dopo un attacco subito da Orietta Berti in studio, si è creata il suo personaggio da sola senza contare sull’aiuto di nessun parente famoso: una chiara frecciatina a Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi che invece erano entrati nella casa più spiata d’Italia per le loro famosissime sorelle. Uscita dalla casa proprio perché i suoi fan si erano stufati di vederla stare male tutti i giorni, la Fiordelisi rientra nella semifinale in casa proprio per far sapere a tutti i concorrenti di non dover ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di sabato 15 aprile 2023)stenta a credere a tutto ciò che sono disposti a fare i: ecco le ultimissime novità del fandom L’ex concorrente del Grande Fratello Vip non ho partecipato solamente a questa trasmissione, ma negli anni si era fatto spazio nel mondo dello spettacolo. Come la stessa aveva dichiarato dopo un attacco subito da Orietta Berti in studio, si è creata il suo personaggio da solacontare sull’aiuto di nessun parente famoso: una chiara frecciatina a Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi che invece erano entrati nella casa più spiata d’Italia per le loro famosissime sorelle. Uscita dalla casa proprio perché i suoi fan si erano stufati di vederla stare male tutti i giorni, larientra nella semifinale in casa proprio per far sapere a tutti i concorrenti di non dover ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : Quest’anno non ci saranno coppie celebri a Temptation Island. Esclusa quindi anche la presenza di Antonella Fiordel… - michela000033 : @harsiness e pensare che c’è qualcuno che ha quest’ossessione (anzi in forma più grave) per Antonella Fiordelisi: tipo te - Nellinaedo : RT @AllMusicItalia: Dopo il ritorno a Radio Zeta Edoardo Donnamaria torna anche a cantare. Il nuovo singolo di Drojette, 'Il cielo stanotte… - sonosot_tona : RT @KekkaW__: Non so se oggi sia già stato detto, ma CHE CULO HA AVUTO ANTONELLA FIORDELISI A TROVARE EDOARDO DONNAMARIA - Silviat76176 : RT @gossipnewitalia: Gianluca Benincasa in un intervista parla dell'ex Antonella Fiordelisi #antonellafiordelisi #gianlucabenincasa #donnal… -