Anticipazioni Report, Moggi: «Di 170 mila intercettazioni solo 25 riguardano la Juventus»

Luciano Moggi, ex amministratore delegato della Juventus, ha parlato a Report nella puntata dedicata a Calciopoli, che andrà in onda lunedì sera su Rai 2. Ecco delle Anticipazioni dell'intervista a Moggi.

LE PAROLE – «Qui (nella pennetta ndr) ho portato le voci di chi, nella sostanza, è intercettato e quello che dicono. Di 170 mila intercettazioni solo 25 riguardano la Juventus».

