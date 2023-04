“Anni tremendi, terribile”. Raf, il dolore per la malattia della moglie Gabriella Labate (Di sabato 15 aprile 2023) Raf, la verità sulla grave malattia della moglie. Il noto cantante italiano sarà presto impegnato in un nuovo progetto musicale e non solo. Infatti intervistato ai microfoni di Capital Records ha parlato del suo libro “La mia casa“, con uscita ufficiale prevista il 9 maggio: “un concept che dà il titolo a tutta una serie di cose”, ha affermato fiducioso e commosso. L’amore e la dedizione hanno sempre accompagnato la vita professionale e privata del cantautore, che solo oggi ha deciso di rivelare tutta la verità sulla malattia che ha colpito la moglie, Gabriella Labate. La moglie di Raf gravemente malata. Un periodo difficile per la coppia, insieme da 27 lunghi Anni, che ha dovuto fare i conti con un momento di buio: “Abbiamo vissuto ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 15 aprile 2023) Raf, la verità sulla grave. Il noto cantante italiano sarà presto impegnato in un nuovo progetto musicale e non solo. Infatti intervistato ai microfoni di Capital Records ha parlato del suo libro “La mia casa“, con uscita ufficiale prevista il 9 maggio: “un concept che dà il titolo a tutta una serie di cose”, ha affermato fiducioso e commosso. L’amore e la dedizione hanno sempre accompagnato la vita professionale e privata del cantautore, che solo oggi ha deciso di rivelare tutta la verità sullache ha colpito la. Ladi Raf gravemente malata. Un periodo difficile per la coppia, insieme da 27 lunghi, che ha dovuto fare i conti con un momento di buio: “Abbiamo vissuto ...

