Anna Tatangelo, la camicetta si apre nel punto più bollente: salta il bottone, davanzale pazzesco – FOTO (Di sabato 15 aprile 2023) Anna Tatangelo, ancora uno scatto travolgente pubblicato sui social network: salta il bottone sul davanzale, primo piano pazzesco. Tra le cantanti più brave e talentuose dell’intero panorama italiano è difficile non prendere in considerazione la grandissima Anna Tatangelo. La nativa di Sora conquistò i riflettori già in tenera età, quando riuscì a vincere nel 2002 Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di sabato 15 aprile 2023), ancora uno scatto travolgente pubblicato sui social network:ilsul, primo piano. Tra le cantanti più brave e talentuose dell’intero panorama italiano è difficile non prendere in considerazione la grandissima. La nativa di Sora conquistò i riflettori già in tenera età, quando riuscì a vincere nel 2002 Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... jblasa : ?????? Anna Tatangelo in concerto a Luzzi ?? Domenica 30 Aprile 2023 #annatatangelo #luzzi #cosenza #2023… - efdiegi_ : Una tra SuperSimo e la Marini mascherate da stella e puzzola in duetto con Anna Tatangelo in Essere una donna è que… - Titti700 : RT @FedePiper91: Stupenda 'Ragazza di periferia' di Anna Tatangelo. #DontForgetTheLyrics - FedePiper91 : Stupenda 'Ragazza di periferia' di Anna Tatangelo. #DontForgetTheLyrics - beamessina : RT @_chiarawho: Mi chiedevo sto rebranding di annalisa cosa mi ricordasse e boom tornata in mente la fase muchacha troppo sexy di anna tata… -