Andrea Papi ucciso dall’orso | Mauro Corona rompe il silenzio | “Di chi è la colpa”

Leggi su tvzap

(Di sabato 15 aprile 2023), interviene a ad ‘Accordi&Disaccordi’, il talk politico in onda su Nove, per commentare la morte del runnerda un’orsa in Trentino. Secondo, trovare un vero responsabile per l’incidente è quasi impossibile. Ecco cosa ha detto in diretta tv. Leggi anche:da orso, i genitori a “La Vita in Diretta”: “No abbattimento ma giustizia” Leggi anche:, dopo la sua uccisione arriva la decisione ufficiale: cosa faranno agli orsiad ‘Accordi&Disaccordi’, a ‘Accordi&Disaccordi’, il talk politico in onda su Nove confessa: “Il ...