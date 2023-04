Andrea Papi ucciso da orso, i genitori a “La Vita in Diretta”: “No abbattimento ma giustizia” (Di sabato 15 aprile 2023) News Tv, “Sono contro l’abbattimento anch’io, però anche loro si mettano una mano sulla coscienza perché se succedesse a uno dei loro figli non so cosa farebbero. Io voglio giustizia e basta per mio figlio”. Franca Ghirardini, madre di Andrea Papi, il runner 26enne ucciso in Trentino dall’orso Jj4, commenta così a “La Vita in Diretta” su Rai1 la notizia della sospensione dell’ordinanza di abbattimento dell’orso da parte del Tar di Trento, che ha accolto il ricorso presentato dalla Lav. Leggi anche: Andrea Papi ucciso dall’orso: Licia Colò rompe il silenzio Leggi anche: Andrea Papi ucciso ... Leggi su tvzap (Di sabato 15 aprile 2023) News Tv, “Sono contro l’anch’io, però anche loro si mettano una mano sulla coscienza perché se succedesse a uno dei loro figli non so cosa farebbero. Io voglio giustizia e basta per mio figlio”. Franca Ghirardini, madre di, il runner 26ennein Trentino dall’Jj4, commenta così a “Lain” su Rai1 la notizia della sospensione dell’ordinanza didell’da parte del Tar di Trento, che ha accolto il ricpresentato dalla Lav. Leggi anche:dall’: Licia Colò rompe il silenzio Leggi anche:...

