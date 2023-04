Andrea Bocelli star dell’Incoronazione: Re Carlo sulle orme di Elisabetta (Di sabato 15 aprile 2023) Andrea Bocelli tra i cantanti scelti per la celebrazione dell’Incoronazione di Re Carlo III. Il celebre artista italiano allunga così la propria lista di eventi storici cui ha preso parte, allietando pubblico e partecipanti con la sua voce. In Inghilterra è adorato e nello specifico il suo enorme talento e la sua classe sono notoriamente apprezzati dalla Famiglia Reale. Andrea Bocelli all’incoronazione di Re Carlo Un nuovo importante onore per Andrea Bocelli, che canterà all’incoronazione di Re Carlo III, in programma il prossimo 7 maggio. Il famosissimo tenore italiano, la cui fama non ha confini, non sarà solo, bensì affiancato dal grande amico Sir Bryn Terfel, baritono che in carriera ha ... Leggi su dilei (Di sabato 15 aprile 2023)tra i cantanti scelti per la celebrazionedi ReIII. Il celebre artista italiano allunga così la propria lista di eventi storici cui ha preso parte, allietando pubblico e partecipanti con la sua voce. In Inghilterra è adorato e nello specifico il suo entalento e la sua classe sono notoriamente apprezzati dalla Famiglia Reale.all’incoronazione di ReUn nuovo importante onore per, che canterà all’incoronazione di ReIII, in programma il prossimo 7 maggio. Il famosissimo tenore italiano, la cui fama non ha confini, non sarà solo, bensì affiancato dal grande amico Sir Bryn Terfel, baritono che in carriera ha ...

