Andrea Bocelli canterà per Carlo III: sarà l'unico italiano all'incoronazione (Di sabato 15 aprile 2023) Il tenore Andrea Bocelli si esibirà al concerto che si terrà al Castello di Windsor il 7 maggio 2023 Leggi su ilgiornale (Di sabato 15 aprile 2023) Il tenoresi esibirà al concerto che si terrà al Castello di Windsor il 7 maggio 2023

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Andrea Bocelli si esibirà al concerto per l'incoronazione di re Carlo. 'Un grande onore'. Sul palco il 7 maggio du… - AndyNewspaper : RT @RaiNews: Dopo essersi esibito al Giubileo di Platino, per volere della regina Elisabetta, Andrea Bocelli sarà l'unico artista italiano… - Really_Marcee : @JVMonte2 Freddie Mercury Bruno Mars Andrea Bocelli - DrApocalypse : Katy Perry, Andrea Bocelli, i Take That e Lionel Richie canteranno all'incoronazione di Re Carlo III - Robypennny : RT @Agenzia_Ansa: Andrea Bocelli si esibirà al concerto per l'incoronazione di re Carlo. 'Un grande onore'. Sul palco il 7 maggio duetterà… -