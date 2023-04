Ancora forti temporali al Centro - Sud, allerta Protezione civile (Di sabato 15 aprile 2023) Si sposta verso lo Jonio l'ampia perturbazione che ha portato oggi precipitazioni diffuse al Centro - Sud e nel corso della notte darà origine a temporali Ancora più intensi, specialmente a ridosso ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 15 aprile 2023) Si sposta verso lo Jonio l'ampia perturbazione che ha portato oggi precipitazioni diffuse al- Sud e nel corso della notte darà origine apiù intensi, specialmente a ridosso ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RofranoMattia : @00fuksgiv1n @leehooniepriv @elenawyse @gossiptv__ Non piangere tu. I più forti sono ancora dentro meritocraticamen… - FutbolDaltonico : @EdoardoMecca1 Ma ancora? Lo @Sporting_CP ha la sua mentalità e la applica contro chiunque. Smettiamola con questa… - frances55092243 : RT @as171221: Me li immagino così a festeggiare insieme un altro successo, perché se condiviso è ancora più bello ???? La loro forza…sosten… - frederika___ : @iamiikaz E sia chiaro, nessuno lo giustifica e nessuno viole farlo passare ora per santo eh, fa incazzare come abb… - GiusppeA : Ringraziamo ancora Pioli per le sue scelte..(che lui pensa che ha 2 squadre forti) xchè è convinto di ribattere il Napoli... -