Anche Perisic ‘vittima’ della nostalgia Inter! Ritorno sensato? (Di sabato 15 aprile 2023) Ivan Perisic vorrebbe tornare all’Inter, secondo quanto trapela da Londra. Un ritorno che avrebbe del clamoroso, ma che non sarebbe troppo auspicabile, per certi versi. SAUDADE CROATA – In principio fu Romelu Lukaku. Seguirono poi Achraf Hakimi e, più recentemente, Antonio Conte. E ora alla lista di chi sente la mancanza dell’Inter si iscrive Anche Ivan Perisic. Che a Londra, con la maglia del Tottenham, aveva ritrovato proprio l’allenatore con cui aveva vinto lo Scudetto 2020/21 in nerazzurro. Ma, a prescindere dal prematuro addio di Conte, tra gli Spurs e il croato non è mai scoppiato l’amore. E, dopo essersene andato togliendosi qualche sassolino contro la dirigenza, ora Perisic sente nostalgia della maglia dell’Inter. Ma un suo ritorno a Milano è plausibile? TANTI LIMITI – Il più ... Leggi su inter-news (Di sabato 15 aprile 2023) Ivanvorrebbe tornare all’Inter, secondo quanto trapela da Londra. Un ritorno che avrebbe del clamoroso, ma che non sarebbe troppo auspicabile, per certi versi. SAUDADE CROATA – In principio fu Romelu Lukaku. Seguirono poi Achraf Hakimi e, più recentemente, Antonio Conte. E ora alla lista di chi sente la mancanza dell’Inter si iscriveIvan. Che a Londra, con la maglia del Tottenham, aveva ritrovato proprio l’allenatore con cui aveva vinto lo Scudetto 2020/21 in nerazzurro. Ma, a prescindere dal prematuro addio di Conte, tra gli Spurs e il croato non è mai scoppiato l’amore. E, dopo essersene andato togliendosi qualche sassolino contro la dirigenza, orasentemaglia dell’Inter. Ma un suo ritorno a Milano è plausibile? TANTI LIMITI – Il più ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... i_mimimmi : @FBiasin #hakimi lo riprendo al volo... perisic anche no - eltucusalamanca : RT @scugnizzano99: @4Harrier Lo abbiamo visto con lukaku quanto giocatori del genere sono determinanti per noi anche se al 20% delle loro p… - scugnizzano99 : @4Harrier Lo abbiamo visto con lukaku quanto giocatori del genere sono determinanti per noi anche se al 20% delle l… - InterHubOff : ?? Ausilio vola a Barcellona, tanti nomi sul tavolo (Brozovic, Kessié, ma anche i vari Dumfries, Alba, Umtiti, Chris… - albemutti : @marifcinter Ma per carità. Grazie ma anche no grazie. #Perisic -