Anche Lula si converte da Xi (Di sabato 15 aprile 2023) Dichiarazioni anti-americane da Pechino. Cina e Brasile non hanno mai imposto sanzioni finanziarie alla Russia e stanno entrambi cercando di posizionarsi come mediatori. Altro strappo dei Brics sul ruolo Usa nella guerra in Ucraina

Ucraina. Guerra giorno 416: lotta di potere in Russia, 'terrorismo' di Mosca sui civili

Lula, 77 anni, al potere dal 1 gennaio, ha anche invitato "i Paesi che forniscono armi" a "smettere" di farlo e ha sottolineato il ruolo "molto importante" della Cina nella ricerca della pace.

Cina e Brasile firmano nuovi accordi commerciali

Pechino, 15. Tra la Cina e il Brasile l'intesa non è solo commerciale, ma guarda anche all'idea di 'cambiare la governance globale': è quanto ha detto ieri il presidente brasiliano, Luiz Inácio Lula da Silva, giunto a Pechino per una visita ufficiale.

Anche Lula si converte da Xi

Dichiarazioni anti-americane da Pechino. Cina e Brasile non hanno mai imposto sanzioni finanziarie alla Russia e stanno entrambi cercando di posizionarsi come mediatori.

Ucraina. Guerra giorno 416: lotta di potere in Russia, "terrorismo" di Mosca sui civili

Il capo di Wagner Prigozhin sembra chiedere la fine dei combattimenti, ma sono veleni interni, mentre i missili colpiscono case e fanno strage. Una cortina fumogena prima della controffensiva di Kiev.