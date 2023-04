Analisi onchain: le metriche per capire i movimenti delle mani forti (Di sabato 15 aprile 2023) Oggi siamo qui a parlare ancora una volta di Analisi onchain. Per l’articolo di oggi proponiamo 4 grafici che parlano ancora una volta del momento storico attuale in una prospettiva di lungo periodo. Oggi parleremo quindi di: Fear and Greed Heat Map HODL Waves Short Term vs Long Term Supply MVRV Crosses Ma non perdiamo altro tempo e entriamo subito nel merito dell’Analisi onchain. Fear and Greed Heat Map La fear and greed heat map è una metrica onchain che ci permette di analizzare il grafico di Bitcoin dal punto di vista della sua valutazione del sentimento di mercato per ogni giorno di compravendita preso in esame. Per la lettura semplice di questo grafico basti sapere che un colore freddo corrisponde a una bassa quotazione, e quindi a fear elevata, mentre un colore caldo a un’avidità molto alta. ... Leggi su blockworld (Di sabato 15 aprile 2023) Oggi siamo qui a parlare ancora una volta di. Per l’articolo di oggi proponiamo 4 grafici che parlano ancora una volta del momento storico attuale in una prospettiva di lungo periodo. Oggi parleremo quindi di: Fear and Greed Heat Map HODL Waves Short Term vs Long Term Supply MVRV Crosses Ma non perdiamo altro tempo e entriamo subito nel merito dell’. Fear and Greed Heat Map La fear and greed heat map è una metricache ci permette di analizzare il grafico di Bitcoin dal punto di vista della sua valutazione del sentimento di mercato per ogni giorno di compravendita preso in esame. Per la lettura semplice di questo grafico basti sapere che un colore freddo corrisponde a una bassa quotazione, e quindi a fear elevata, mentre un colore caldo a un’avidità molto alta. ...

