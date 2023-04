Amstel Gold Race | percorso | partecipanti | diretta tv e streaming

(Di sabato 15 aprile 2023) Il Trittico delle Ardenne che, come di consueto, chiuderà la stagione delle classiche, si aprirà con la disputa della 57a edizione dell’, in programma domenica 16 aprile. Ad aggiudicarsela lo scorso anno fu Michal Kwiatkowski, il quale al photofinish ebbe la meglio di Benoit Cosnefroy, con Tiesj Benoot L'articolo proviene da Blog Ciclismo. Articoli correlati: Freccia del Brabante:tv eFreccia del Brabante donne:tv e

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Piergiulio58 : Analisi Favoriti Amstel Gold Race 2023: ancora una volta tutti contro Tadej Pogacar - SpazioCiclismo - 53x11Podcast : RT @53x11Podcast: ??[PODCAST] Riviviamo insieme i momenti decisivi della #ParisRoubaix e cominciamo a parlare di Ardenne con Freccia del Br… - davidefent : RT @MarcoBardella2: AMARCORD - Amstel Gold Race 2004 - Davide Rebellin inizia battendo Michael Boogerd la sua straordinaria settimana nelle… - Egidio19581 : RT @stefanorizzato: Domani tornano le classiche del Nord e noi siamo già pronti! Amstel Gold Race in diretta su @raisport @RaiDue @RaiPlay… - FTorrente01 : RT @alventomagazine: Se vi diciamo Trittico delle Ardenne? E se vi diciamo che inizia domani con l’Amstel Gold Race? Vi sblocchiamo un rico… -

Archiviata la stagione del pavè il ciclismo continua con la settimana dedicata al trittico della Ardenne, che inizierà come di consueto con l'Race , storica corsa olandese giunta alla sua 57ma edizione. I 253.6 chilometri che porteranno il gruppo da Maastricht a Berg en Terblijt saranno caratterizzati da molti strappi per cui ...Domenica 16 aprile 2023 va in scena l'edizione numero 57 dell'Race, la più importante corsa ciclistica olandese. Il percorso di 253.6 chilometri che porterà il gruppo da Maastrich a Berg en Terblijt sarà come da tradizione molto duro, con ben 33 ...Inizia il Trittico delle Ardenne. Tra i favoriti per la vittoria Tadej Pogacar, ma i rivali non ...

Amstel Gold Race - Pogacar: "Ho ancora fame. Ricordo la vittoria in rimonta di van der Poel nel 2019, io non stavo bene" Eurosport IT

AMSTEL GOLD RACE - Pogacar vuole vincere ancora. Qualcuno gli chiede se non stia correndo 'troppo' in questa prima parte di stagione, ma lo sloveno ha "ancora fame" e vuole provare a vincere tutte e ...Tadej Pogacar torna per la seconda volta all'Amstel Gold Race e la sua intenzione è quella di aggiungere la vittoria al suo palmares. Quando fece il suo debutto nella Classica olandese quattro anni fa ...