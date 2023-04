Amstel Gold Race: percorso, partecipanti, diretta tv e streaming (Di sabato 15 aprile 2023) Il Trittico delle Ardenne che, come di consueto, chiuderà la stagione delle classiche, si aprirà con la disputa della 57a edizione dell’Amstel Gold Race, in programma domenica 16 aprile. Ad aggiudicarsela lo scorso anno fu Michal Kwiatkowski, il quale al photofinish ebbe la meglio di Benoit Cosnefroy, con Tiesj Benoot L'articolo proviene da Blog Ciclismo. Articoli correlati: Amstel Gold Race donne: percorso, partecipanti, diretta tv e streaming Ronde de Mouscron: percorso, partecipanti, diretta tv e streaming Leggi su blogciclismo (Di sabato 15 aprile 2023) Il Trittico delle Ardenne che, come di consueto, chiuderà la stagione delle classiche, si aprirà con la disputa della 57a edizione dell’, in programma domenica 16 aprile. Ad aggiudicarsela lo scorso anno fu Michal Kwiatkowski, il quale al photofinish ebbe la meglio di Benoit Cosnefroy, con Tiesj Benoot L'articolo proviene da Blog Ciclismo. Articoli correlati:donne:tv eRonde de Mouscron:tv e

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ventolaterale : RT @Anglirupodcast: A proposito di riti di passaggio: la Amstel Gold Race del 2019 fu uno di quei momenti decisivi per transitare dal cicli… - Anglirupodcast : A proposito di riti di passaggio: la Amstel Gold Race del 2019 fu uno di quei momenti decisivi per transitare dal c… - ventolaterale : @GiorgioSilenzi Proviamoci! Ciao Matteo, Alessandro, vi ricordate cosa avete pensato in quell’ultimo km di Amstel G… - TomadaStefano : @Milestemplaris Prima ti rilassi con l'Amstel Gold Race. - davidefent : RT @GranFondoITA: Bici da strada ??????? Amstel Gold Race 2023: percorso, favoriti, orari TV e una curiosità… -