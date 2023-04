Amstel Gold Race 2023 | le quote dei bookmakers per le scommesse Pogacar favoritissimo | poi il vuoto

Leggi su oasport

(Di sabato 15 aprile 2023) Altro giro, altra classica di primavera. Arriva il momento della, che apre la settimana dedicata alle Ardenne che proseguirà poi con Freccia Vallone e Liegi-Bastogne-Liegi. In Olanda si seguirà lo stesso canovaccio delle ultime settimane: tante cotes da dover scalare, ben 33, che ficcheranno la resistenza dei corridori fino a poco prima del traguardo. Dando uno sguardo alla rosa dei favoriti, per ic’è un uomo solo al comando, Tadej. Lo sloveno dell’UAE Team Emirates ha preferito riposarsi la scorsa settimana e non partecipare alla Parigi-Roubaix, reputando di non avere abbastanza peso per potersi portare a casa l’Inferno del Nord. Una mentalità da vincente, e come potrebbe essere altrimenti per un corridore che ha trionfato in sette delle tredici corse a cui ha ...